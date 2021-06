Ceraso: Comune cerca imprenditori pronti a investire sul territorio

CERASO. L’Amministrazione comunale ha in corso l‘iter per la predisposizione del Piano urbanistico comunale. Nell’ambito delle attività ed indagini complementari ha deciso di procedere all’emanazione di un avviso pubblico con il quale acquisire la manifestazione di interesse da parte di imprenditori e/o aspiranti imprenditori per la localizzazione di piccole e medie imprese industriali e artigianali, commerciali e turistiche all’interno del territorio comunale di Ceraso.

L’acquisizione dei dati consentirà all’Amministrazione Comunale di dimensionare gli spazi produttivi attrezzati, specificando nel “piano operativo” del PUC la destinazione urbanistica degli ambiti selezionabili, la tipologia di impianti da costruire, la dimensione degli stessi. Il piano definirà anche le norme e i parametri urbanistici da osservare nella progettazione e nell’attuazione degli interventi ammissibili.

La manifestazione ha il solo scopo di stabilire se esiste un interesse da parte di imprenditori ad investire nel territorio comunale di Ceraso.

Gli interessati potranno presentare istanza tramite scheda predisposta dall’Ufficio Tecnico Comunale, alla quale potranno essere aggiunte tutte le altre notizie ritenute utili ai fini di una completa cognizione dell’investimento che si vuole realizzare.

Le domande dovranno pervenire al protocollo generale del Comune di Ceraso entro domani, 23 giugno. La scheda predisposta dall’UTC per la manifestazione di interesse in oggetto è disponibile presso il Comune di Ceraso