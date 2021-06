Albanella: Il mulino Giardullo protagonista su Rai Uno

La troupe di Rai Uno con la conduttrice inviata Elisa Silvestrin è stata in visita lo scorso weeekend allo storico Molino Giardullo. L’antico Molino situato nella campagna di Albanella precisamente in localita’ Malnome, conserva la tradizionale lavorazione dei grani attraverso la macina a pietra, un tempo alimentata da un antico acquedotto in pietra risalente al 1600 che si può visitare, proprio accanto al mulino.

Giovanni, uno dei tre soci dell’ultima generazione di mugnai, ha mostrato alle telecamere come viene lavorato il grano duro Senatore Cappelli, un grano dalle pregiate qualità nutrizionali, che si sta riscoprendo negli ultimi anni con grande successo.

I Giardullo mugnai da quattro generazioni hanno fatto dell’antico mulino di famiglia un fiore all’occhiello per la produzione di farine di altissima qualità molto ricercate per le loro proprietà nutrizionali, che distribuiscono in maniera diretta alle più rinomate e importanti pizzerie e pastifici artigianali della provincia di Salerno.

Il servizio televisivo realizzato al mulino sarà trasmesso SABATO 26 GIUGNO alle ore 10:25 all’interno dello spazio dedicato alla sana alimentazione nel programma di Raiuno “BUONGIORNO BENESSERE” il programma di medicina salute e benessere di Rai Uno condotto da Vira Carbone che già qualche mese fa aveva ospitato all’interno dello stesso spazio un’altra azienda di altissima qualità del territorio: il caseficio Vannulo