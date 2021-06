Muro pericolante: senso unico alternato sulla Cilentana

Disagi in vista per chi viaggia sulla Cilentana, proprio con l’inizio della stagione estiva. L’Anas, la società che gestisce l’arteria, ha imposto il senso unico alternato in un tratto compreso tra gli svincoli Agropoli Nord e Agropoli sud. Il provvedimento arriva in seguito ad una ordinanza del sindaco di Agropoli Adamo Coppola, al quale era giunta una segnalazione relativa al potenziale stato di pericolosità di un muro posto ai margini della carreggiata.

Pertanto la società è intervenuta disponendo il senso unico alternato, regolato da impianto semaforico a tempo indeterminato. In corso l’accertamento sulla titolarità della particella su cui insiste il muro. I proprietari sono già stati identificati, ma è necessario verificare se, in occasione della costruzione della Cilentana da parte della provincia di Salerno, l’area sia stata oggetto di esproprio. Successivamente chi di competenza dovrà intervenire per la messa in sicurezza.

La notizia preoccupa, considerato che arriva proprio con l’inizio dell’estate quando sulla Cilentana aumenta considerevolmente il traffico veicolare. Si teme che ciò possa determinare ingorghi e disagi soprattutto nel weekend quando tanti vacanzieri si dirigono verso le località costiere.