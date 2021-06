Il giovane sassofonista Giampiero Veneroso “incanta” il pubblico di Scario

Il giovane sassofonista cilentano, Giampiero Veneroso, ha incantato una attenta e compiaciuta platea di turisti sul Lungomare di Scario, impreziosita anche dalla presenza del Vescovo della diocesi di Teggiano – Policastro, Mons. Antonio De Luca, con una esibizione superba, eseguendo in maniera perfetta due brani di caratura storica: Strangers in the Night di Frank Sinatra e C’era una volta il West di Ennio Morricone.

Giampiero, 15 anni, ha frequentato con successo il primo anno del Liceo Musicale Pisacane di Sapri, sotto la guida del suo maestro Giuseppe Petrizzo, presente alla manifestazione, già vincitore di due concorsi Nazionali.

Fa parte dell’Orchestra di fiati del Cilento da ben due anni, attualmente frequenta anche i corsi Propedeutici presso il Conservatorio “Goitre” di Vallo Della Lucania, il quale la scorsa settimana gli ha attribuito una borsa di studio presso La Scuola Nazionale Italiana di Jazz di Roma.

Giampiero Veneroso è un musicista che ha già intrapreso una strada di sicuro successo, cosa che renderà orgoglioso il Cilento, i suoi insegnanti ed i suoi genitori, sempre pronti a spronarlo per il raggiungimento di ambiti traguardi.

La manifestazione è stata organizzata dalla Pro-Loco di Scario.