Cilento protagonista del Salerno Danza Festival

Martedì 22 giugno si inaugura il Salerno Danza Festival 2021 all’interno di Salerno Letteratura. L’evento è ideato dal CDTM – Circuito Campano della Danza, con il sostegno di Regione Campania, il patrocinio dei Comuni di Ascea e di Gioi e la collaborazione dell’Associazione Cilentomania.

Salerno Danza Festiva: l’appuntamento inaugurale

Salerno sarà protagonista dell’evento, insieme al Cilento. Si parte il 22 giugno alle 22.30 nell’atrio del Duomo di Salerno. Qui va in scena la Compagnia Borderline Danza, una delle compagnie più in vista nel panorama campano, in “Piramo e Tisbe”.

Tratto da “Metamorfosi: la trasformazione del conflitto”, la performance sarà interpretata dai danzatori – autori Adriana Cristiano e Antonio Formisano. Le coreografie sono di Claudio Malangone, danzatore, coreografo e psichiatra, fonda la compagnia nel 1998 dopo essersi formato con Susanne Linke, Carolyn Carlson, Birgit Cullberg, Nina Watt, Matilde Monnier, Doris Rudko, Alice Condodina, Simona Bucci, Andè Peck, Roberta Garrison, Adriana Borriello.

«Per mesi e mesi abbiamo sperimentato incertezza in sala, oggi finalmente torniamo a danzare di fronte ad un pubblico. In tutto questo tempo, una sola certezza: siamo un gruppo, una famiglia che va nella stessa direzione e guarda a un obiettivo comune, che di fatto è il rafforzamento della nostra linea estetica e produttiva», dice il coreografo Malangone.

Dopo la tappa inaugurale a Salerno appuntamenti sono previsti anche a Castellabate, Ascea e Gioi.

Il programma completo

22/06 h 22.30 PIRAMO E TISBE – Borderlinedanza ATRIO DEL DUOMO DI SALERNO

27/06 h 21.00 Divine – arb dance company convento di San Francesco a Gioi

30/06 h 19 Bianchi Sentieri – giardino chiuso convento di San Francesco a Gioi

1/07 h 19.00 Bianchi Sentieri – giardino chiuso Palazzo Ricci di Ascea

2/07 h 21.00 scappa napoli – artgarage Palazzo Ricci di Ascea

3/07 h 21.00 silence – artgarage/ danza in versi – Villa Matarazzo Santa Maria di Castellabate

8/07 h 21.00 l’ospite d’onore – estemporada Palazzo Ricci di Ascea

16/07 h 21.00 pezzi fragili – naturalis labor/ skin – Villa Matarazzo Santa Maria di Castellabate

23/07 h 21.00 without color – gruppo e.motion/ isabel – c.ie twain physical dance theatre Villa Matarazzo Santa Maria di Castellabate

3/08 h 21.00 no time/no touch albania dance company e borderlinedanza Villa Matarazzo Santa Maria di Castellabate

