Agropoli, più sicurezza in via Moio. Appello dei residenti: servono interventi

AGROPOLI. E’ di martedì scorso l’ultimo incidente registrato tra via Moio e via Belvedere. Una Fiat Punto, per cause da accertare, è sbandata impattando contro il muro ai margini della carreggiata. Un sinistro che ha provocato tanto spavento, danni ingenti alla vettura, ma per fortuna nessun ferito. L’episodio non fa altro che richiamare l’attenzione sulla necessità di garantire più sicurezza in zona.

Incidenti in via Moio e via Belvedere: i precedenti

Sono già due gli incidenti registrati in questa zona nel solo mese di giugno, il precedente lo scorso 2 giugno. In quel caso ad essere coinvolte furono due autovetture. Anche in quella circostanza i passeggeri non riportarono gravi conseguenze.

Ma il timore dei residenti è che prima o poi succeda nuovamente qualcosa di irreparabile. Del resto è già accaduto: diverse le croci su quel tratto di asfalto e le vittime sono tutte giovanissime.

Ecco perché ancora una volta i residenti richiamano l’attenzione al problema.

Gli interventi della Polizia Municipale

Lo scorso marzo il Comandante della Polizia Municipale di Agropoli, Sergio Cauceglia, dispose dei primi interventi per garantire la sicurezza. Oggi tra via Moio e via Belvedere c’è una nuova segnaletica e dei dissuasori installati con l’obiettivo di limitare la velocità, fissata a 30 chilometri orari (imposto anche il divieto di sorpasso).

Di fatto gli incidenti continuano a registrarsi. Di qui l’ennesimo appello dei residenti che temono non solo per gli automobilisti ma anche per i pedoni che transitano in zona.