Perito: dalla Pro-loco nuove piastre per i defibrillatori

PERITO. La Pro-loco ha deciso di donare due nuove piastre per i Defibrillatori. Una è destinata a Perito, l’altra ad Ostigliano. L’Ente comunale ha accolto la donazione da parte di Antonello Marcelli, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Associazione Pro – Loco Perito. Quest’ultima non è nuova a queste iniziative.

La presenza dei DAE (Defibrillatore semiautomatico) è di fondamentale importanza in un luogo dove non sono presenti mezzi di soccorso, quindi è necessario che essi siano sempre funzionanti. Per tutti i malati cardiaci infatti, il ruolo del fattore tempo è un elemento vitale nell’intervento di urgenza per arresto cardiaco.

In questo modo l’amministrazione comunale, con a capo il sindaco Carlo Cirillo, con il contributo della Pro-loco, garantisce al territorio comunale una cardio protezione efficace e soprattutto tempestiva per tutti i cittadini, giovani e meno giovani.