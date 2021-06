Perdifumo, un mutuo per la rete fognaria

PERDIFUMO. Il Comune, retto dal sindaco Vincenzo Paolillo, punta a completare la rete fognaria comunale in località Noce.

L’ Ente ha presentato il progetto di riqualificazione per un importo di 36.475,49 di cui 29.996,29 euro per l’esecuzione materiale dei lavori e 1946,15 euro destinati agli oneri per la sicurezza.

Per finanziare le opere il comune accenderà un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti.

Già nel 2020 il comune aveva presentato una richiesta di finanziamento per opere simili, in quel caso il progetto interessava la località Difesa.