Paestum, muore sul treno: ignoti rubano la fede nuziale

Ha un malore improvviso sul treno diretto da Napoli a Cosenza e qualcuno, in quegli attimi concitati, gli ruba la fede. L’episodio è successo in settimana (leggi qui), protagonista un uomo di San Giorgio a Cremano che stava raggiungendo Ascea. Mentre il treno stava per arrivare alla stazione di Paestum il 69enne ha accusato un improvviso malore.

Gli altri passeggeri hanno fatto scattare l’allarme. Per soccorrerlo il convoglio si è fermato in stazione dove è stato organizzato il soccorso.

Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Ma oggi, a distanza di tre giorni dalla tragedia, esce fuori un particolare inquietante. Alla vittima sarebbe stata sottratta la fede o forse potrebbe averla persa durante le manovre di rianimazione. A segnalare il caso la figlia.

“La fede nuziale è il ricordo più prezioso che possiamo conservare quando perdiamo una persona amata”, dice. Di qui l’appello a chiunque abbia notizie a contattare la famiglia o a farsi vivo anche in forma anonima. “So che non accadrà – dice la donna rassegnata – ma devo comunque provare per dare sollievo a mia madre”.