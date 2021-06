Oroscopo: Pesci, coltivate l’amicizia

Ariete

Non disperdete le vostre energie in tante attività diverse. In amore siete molto fortunati

Toro

La situazione professionale è in evoluzione: state attenti. Più dolcezza non può far male

Gemelli

Avete superato un enorme ostacolo nel lavoro: godetevi i riconoscimenti. Passi avanti in amore

Cancro

Imparerete che negli affari occorre la massima riservatezza. Un amore sta diventando profondo

Leone

Avete fatto errori di valutazione nel lavoro, ma ve ne siete accorti in tempo. Ripensamenti in amore

Vergine

Se avete anche un solo dubbio non accettate una proposta di collaborazione. Allegria in due

Bilancia

Preparatevi ad affrontare un periodo di lavoro poco gratificante. Vi sentite molto amati, vi aiuterà

Scorpione

Il buon senso vi aiuterà a superare qualche ostacolo improvviso. Sacrifici necessari in amore

Sagittario

Nel lavoro non esistono ostacoli che non possiate superare. In amore non complicatevi la vita

Capricorno

Periodo positivo per il lavoro a patto che sfruttiate le opportunità. Non trascurate l’amore

Acquario

Nel lavoro procedete con intraprendenza e le soddisfazioni arriveranno. Evitate un Ariete

Pesci

Momento brillante in amore e molto proficuo professionalmente. E’ l’amicizia che va coltivata