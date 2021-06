L’almanacco del 20 giugno 2021

E’ il 171° giorno dell’anno, 24ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 194 giorni.

Santi del giorno

Sant’Ettore (Martire)

San Silverio (Martire)

San Lucano (Vescovo)

Beati Tommaso Whitbread e compagni (Martiri)

San Giovanni (Scalcione) da Matera (Abate)

San Metodio di Olimpo (Vescovo e Martire)

Etimologia

Ettore, il nome deriva dal greco Ek-tor, latinizzato in Hector e viene comunemente tradotto in “potente, forte sostenitore”. Si ipotizza una seconda derivazione da un nome frigio o anatolico del quale però non si conosce il significato.

Proverbio del giorno

Marzo tinge, april dipinge, maggio fa le belle donne, e giugno fa le brutte carogne.

Aforisma del giorno

La sventura non guarisce il superbo, perché la pianta del male si é radicata in lui. (Siracide)

Accadde Oggi

2001 – Nasce la Wikimedia Foundation

1896 – Invenzione del tachimetro per automobili

1890 – Wilde pubblica “Il ritratto di Dorian Gray”

Sei nato oggi?

Legato ai genitori, alla tradizione e all’infanzia che consideri la tua “età dell’oro” prolunghi il più possibile la tua permanenza in famiglia. Quando ti innamori però decidi subito per il gran passo e trovi nel matrimonio una nuova felicità. Nel lavoro sei molto creativo e puoi riuscire nelle professioni legate alla musica.

Celebrità nate in questo giorno

1967 – Nicole Kidman

1949 – Lionel Richie