Dai Balcani a Celle: full immersion sul territorio per un gruppo di turisti bulgari

Questa mattina il parroco Vincenzo Contaldi e il presidente della pro loco “Monte Bulgheria” hanno accolto un gruppo di sei persone provenienti dalla Bulgaria (Paese gemellato con il comune cilentano di Celle di Bulgheria). I turisti sono stati guidati in una full immersion tra bellezze naturalistiche, cultura e ed enogastronomia locale.

“Siamo onorati ed orgogliosi -dice il presidente della Proloco Francesco Pepe- di aver accolto i primi turisti, tra l’altro bulgari, nel nostro territorio dopo questo bruttissimo periodo di isolamento; abbiamo accompagnato i visitatori in un percorso storico/culturale ed enogastronomico nel nostro Comune. Entusiasti del tour hanno apprezzato la cordialità ed il cenno di benvenuto, garantendoci un ritorno nella nostra comunità”.

“Un ringraziamento anche al parroco Don Vincenzo Contaldi per la sua disponibilità ed accoglienza in particolare per la spiegazione della storia sulle due chiese, Maria SS delle Nevi e Santa Sofia. Un ringraziamento anche al consigliere comunale Angelo Carelli, delegato alla Cultura, per la sua disponibilità ed organizzazione dell’accoglienza ai turisti.

Come Proloco restiamo a disposizione di chiunque voglia ed abbia intenzione di visitare il territorio e comunità di Celle di Bulgheria e Poderia”.

Gli ospiti hanno terminato il tour e con entusiasmo hanno già chiesto di poter visitate prossimamente tutto il massiccio Monte Bulgheria.