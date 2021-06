Cilento, il turismo riparte: intervista a Pietro Cerullo | VIDEO

L’estate sta arrivando, siamo stati a Palinuro, una delle mete balneari più apprezzate dai turisti nel Cilento.

Tante sono le strutture alberghiere e i villaggi che nascono a picco sul mare per godere del meritato relax, ammirando le spiagge sabbiose e il mare cristallino.

Abbiamo incontrato un albergatore del posto, Pietro Cerullo, che ci ha parlato di come è organizzata la sua struttura, di quali prospettive ci sono per questa estate 2021 e di come sta andando la ripresa dopo un lungo inverno in cui l’imprenditoria in generale ha sofferto molto causa Covid.

Puoi vedere questo ed altri video di Infocilento anche nella sezione Radio/tv del sito. Accedi dal menu.