Casal Velino: nuovo mezzo per la Polizia Municipale

CASAL VELINO. Un nuovo veicolo in dotazione della Polizia Municipale. Ok dell’amministrazione comunale all’acquisto. Una necessità poiché il parco autoveicoli di servizio risale a prima del 2012 ed ha un’anzianità superiore a 10 anni nonché una percorrenza chilometrica di più di 200.000 km.

Per tali motivazioni le auto sono quasi sempre ferme per manutenzione e riparazioni: situazione che crea dei costi in aumento per il comune nonchè un fermo del servizio per prolungati periodi.

Per l’acquisto il comune ha scelto di rivolgersi in primis al mercato dell’usato del territorio. Il responsabile del Servizio di Polizia Municipale ha individuato il soggetto fornitore. Il limite massimo di spesa è stato fissato 10.000 euro.

La procedura si è svolta con particolare velocità, vista anche l’imminenza della stagione estiva.