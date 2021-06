Un centro polifunzionale per la famiglia a Celle di Bulgheria

CELLE DI BULGHERIA. Il Comune di Celle di Bulgheria, retto dal sindaco Gino Marotta, ha approvato il progetto di riconversione della scuola dell’infanzia a centro polifunzionale per la famiglia.

Stabilito il quadro economico di spesa, fissato in 910.000 euro. Di questa somma 615.000 euro saranno assegnati alle spese per l’esecuzione dei lavori, la restante parte resta in capo alla stazione appaltante per le spese tecniche ed il pagamento dell’IVA.

Essendo l’edificio di proprietà dell’ente non sono richieste procedure espropriative. La strategia richiederà anche una variazione del programma triennale delle opere pubbliche.

Si punta ai fondi assegnati dal DPCM del dicembre 2020 che assegna risorse per questa tipologia di interventi. Il contributo massimo erogabile per ciascun progetto candidato non può superare i tre milioni.