Palermo: i rosanero in ritiro in provincia di Salerno

Con la recente promozione in Serie B dell’Alessandria sono terminate le gare professionistiche sul panorama italiano. Ripartirà dalla Serie C il Palermo, società blasonata che in passato ha giocato per tanti anni nella massima serie nazionale. Il club siculo ha recentemente scelto la provincia di Salerno e precisamente San Gregorio Magno per il prossimo ritiro estivo in preparazione della stagione alle porte.

Il comunicato del Palermo

Il Palermo ha definito luogo e data del prossimo ritiro estivo per la prima squadra, in vista dell’inizio del nuovo campionato di Serie C, 2021/2022.

Si tratta del Centro Sportivo Polivalente di San Gregorio Magno, in provincia di Salerno, che ha già ospitato in passato ritiri estivi di squadre nazionali ed estere. La struttura, a oltre 500 mt di altitudine, è attrezzata con un campo regolamentare in erba naturale, spogliatoi, servizi, tribuna coperta, una palestra e una struttura alberghiera con oltre 60 posti letto e spazi comuni.

L’intero gruppo squadra rosanero, dopo alcuni giorni di test e visite mediche a Palermo, si sposterà in Campania dal 19 luglio al 2 agosto.

Anche la Salernitana e la Polisportiva Santa Maria in passato nell’impianto gregoriano

Una delle strutture più gettonate per i ritiri estivi oltre al Palermo ha ospitato già altre squadre professionistiche. Su tutte la Salernitana che svariate volte ha svolto parte della sua preparazione proprio a San Gregorio. Nell’estate passata anche il Picerno, in quel momento in Serie C, aveva fatto capolino nell’impianto campano. I lucani, poi retrocessi in Serie D, sono ritornati proprio a San Gregorio in questa stagione per giocare alcune gare di quarta serie per dei lavori occorsi al “Donato Curcio”, casa del club rossoblù. Anche i cilentani della Polisportiva Santa Maria, per la loro prima storica volta in Serie D, hanno svolto il loro ritiro a San Gregorio Magno. Per i giallorossi disputata una gara contro il Monopoli, club pugliese inserito nella terza serie nazionale.