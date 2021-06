Oroscopo: Toro, un amore difficile in vista

Ariete

Nel lavoro i giochi non sono fatti: non prendete iniziative premature. Placate le inquietudini.

Toro

Bastano piccoli aggiustamenti e il vostro nuovo progetto di lavoro può decollare. Un amore difficile.

Gemelli

Molto presto vi sarà chiaro quale strada imboccare. Dialogo sempre più intenso con il partner.

Cancro

La vostra preparazione è il vostro migliore biglietto da visita. In amore fate mosse a sorpresa

Leone

State vivendo un momento fortunato soprattutto nel lavoro. Un amore con la a maiuscola.

Vergine

Negli affari non è proprio il caso di andare allo sbaraglio. Un amore senza troppo fronzoli.

Bilancia

Nel lavoro un pizzico di sacrificio in più vi assicurerà il successo. Sta sbocciando un nuovo amore

Scorpione

Dovrete cambiare ritmi e abitudini nel lavoro. Dubbi in amore, ma sono passeggeri.

Sagittario

Il momento professionale non è certo felice. Qualcuno davvero speciale vi consolerà.

Capricorno

Non scoraggiatevi per qualche insuccesso nel lavoro. In amore siete troppo volubili.

Acquario

Nel lavoro dovrete per forza adattarvi alle situazioni nuove. Serata allegra e stimolante.

Pesci

Riceverete una proposta di collaborazione di notevole interesse. L’amore è dietro l’angolo.