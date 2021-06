L’almanacco del 19 giugno 2021

E’ il 170° giorno dell’anno, 24ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 195 giorni.

Santi del giorno

San Romualdo (Abate)

Santa Giuliana Falconieri (Vergine)

Santi Gervasio e Protasio (Martiri)

Etimologia

Giuliana, deriva dal latino “Iulianus”, “cognomen” romano che significa “appartenente alla gens Iulia”, molto diffuso in epoca imperiale. Divenuto popolare nei primi secoli dell’età volgare, è un nome ancora oggi piuttosto usato in tutta Italia.

Proverbio del giorno

Le donne ne sanno una più del diavolo

Aforisma del giorno

Lo scienziato non è l’uomo che fornisce le vere risposte: è quello che pone le vere domande. (Claude Lèvi Strauss)

Accadde Oggi

1910 – La prima Festa del Papà

1978 – Esordio del fumetto Garfield

1862 – Congresso USA mette al bando la schiavitù

Sei nato oggi?

I nati il 19 giugno sanno tirare fuori la parte migliore e quella peggiore degli altri: è difficile restare indifferenti di fronte a loro, e più spesso si reagisce in maniera forte, anche se essi non sembrano comportarsi in maniera provocatoria: in genere la loro stessa presenza può avere un effetto per certi versi intimidatorio e creare quindi antagonismo, ma la loro forza e l’intensa spinta interiore che li caratterizzano possono anche ispirare grande ammirazione. I nati il 19n giugno sono persone molto stimolanti, capaci di far muovere anche il più pigro degli individui.

Celebrità nate in questo giorno

1623 – Blaise Pascal

1954 – Kathleen Turner

1975 – Anna Valle

Scomparsi oggi

1937 – J. M. Barrie