Agropoli, lo sport più forte del covid: torna il Torneo Internazionale

AGROPOLI. Lo sport spesso è riuscito ad essere strumento di pace e alleanze e in questo periodo è anche simbolo di rinascita dopo oltre un anno di restrizioni dovute all’emergenza covid.

Lo dimostrano i Campionati Europei di calcio in corso da una settimana che ci hanno permesso di rivedere il pubblico allo stadio e lo dimostrerà nei prossimi giorni, anche se in piccolo, il Torneo Internazionale di calcio giovanile Città di Agropoli.

Nel Cilento, dove la kermesse si svolgerà, è infatti previsto l’arrivo delle prime formazioni calcistiche provenienti da altre Regioni e soprattutto dall’estero. Non ci saranno come in passato squadre provenienti da ogni continente, ma la Lokomotiva Trnava sarà il primo club straniero ad approdare nel Cilento per partecipare ad un evento.

Non poteva essere altrimenti considerato che questa formazione dell’Est Europa detiene il record di partecipazioni al torneo agropolese. La prima volta fu nel 1992 e da allora gli slovacchi sono giunti ogni anno ad Agropoli. Solo nel 2020 hanno marcato visita a causa del covid che ha imposto lo stop della manifestazione.

Ora il Torneo Internazionale riparte: palla al centro il 24 giugno; la kermesse si chiuderà la domenica successivo. Il clima sarà ben diverso dai fasti degli anni scorsi, non ci sarà la suggestiva cerimonia inaugurale che vede tutte le squadre sfilare in campo dando vita ad una carosello di colori e culture che si mescolano tra di loro.

Tutto questo, se l’emergenza lo consentirà, potrà essere rivissuto il prossimo anno per la 40^ edizione dell’evento.