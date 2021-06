Piaggine: fondi del Ministero per la messa in sicurezza del Cimitero

Il Comune di Piaggine, guidato dal sindaco Guglielmo Vairo, intende utilizzare contributo assegnato dal Ministero dell’Interno per l’adeguamento e messa in sicurezza di parte del cimitero comunale.

É stato approvato, pertanto, lo studio di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di “Adeguamento e messa in sicurezza del Cimitero Comunale” dell’importo complessivo pari a €. 100.000,00 di cui €. 69.105,74 per lavori (€. 68.585,06 per lavori soggetti a ribasso d’aste ed €. 520,68 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta).

Il progetto in oggetto sarà inserito nel programma triennale del Lavori Pubblici 2021/2023 e sarà finanziato con Decreto del 30.01.2020 del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero degli Interni. L’assegnazione dei contributi è finalizzata alla realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile. Piaggine per l’anno 2021 sarà beneficiaria di un contributo pari ad €. 100.000,00.