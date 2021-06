Percettori del reddito di cittadinanza al lavoro a Castellabate!

CASTELLABATE. Percettori del reddito di cittadinanza al lavoro. L’amministrazione comunale di Castellabate ha approvato i Puc (Progetti Utili alla Collettività), che permetteranno di impiegare chi percepisce il sostegno al reddito per attività di pubblica utilità, così come previsto per la fase 2 del reddito di cittadinanza.

I beneficiari, tranne gli esonerati, devono essere convocati da parte dei centri per l’impiego con la firma del Patto per il lavoro.

I progetti per i percettori del reddito di cittadinanza

Due i progetti a cui l’esecutivo Maiuri ha dato il via libera: “Al servizio del mio paese” e “Spazio Comune”. Dureranno rispettivamente fino al 30 settembre e al 31 dicembre; impiegheranno 16 operatori, la metà dei quali del Comune.

Ciò favorirà anche la manutenzione e il decoro del territorio nel periodo di massima affluenza. Al servizio del mio paese occuperà i percettori del reddito di cittadinanza per la vivibilità e la fruibilità delle aree verdi e dei parchi al fine di promuovere la coscienza civica, la valorizzazione degli spazi verdi, la tutela degli spazi comuni e la sensibilizzazione della cittadinanza al rispetto dell’ambiente.

Il progetto denominato spazio Comune, invece, prevede la guardiania e la pulizia dei servizi igienici pubblici oltre che la manutenzione ordinaria degli stessi al fine di offrire da un lato un’opportunità di inclusione lavorativa ai percettori del reddito di cittadinanza e dell’altro la garanzia di un’efficienza del servizio per i fruitori. soprattutto nel periodo estivo.