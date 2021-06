Consorzio di Bonifica Paestum: Ciuccio e Mondany incontro l’assessore regionale Nicola Caputo

Nell’ambito dell’ottimo e costante dialogo istituzionale vigente, il presidente del Consorzio Bonifica di Paestum, Roberto Ciuccio, e la delegata regionale presso l’ente Veronica Mondany, hanno incontrato a Palazzo Santa Lucia l’assessore regionale all’Agricoltura, Nicola Caputo, per evidenziare alcune problematiche inerenti la gestione consortile ordinaria ed altre legate al finanziamento di azioni a valere sulle Misure del PSR.

Nello specifico, l’attenzione è stata posta sui circa 60 milioni di progetti esecutivi che il Consorzio Bonifica di Paestum ha già pronti per candidare a finanziamento: in particolare, alcuni inerenti la ristrutturazione e l’ammodernamento di diversi impianti di sollevamento e canali d’irrigazione, dovrebbero essere sovvenzionati, a breve, per complessivi 5 milioni di euro.

Sul tavolo anche i contributi per l’alimentazione elettrica degli impianti d’irrigazione e potabili: in tale ottica, l’ente pestano ha ricevuto un incentivo di 40mila euro per l’ottima gestione del risparmio energetico nell’ultimo anno. La delegata regionale presso l’ente di bonifica pestano, Veronica Mondany, ha invece illustrato una relazione in merito alle attività consortili, svolte nell’ultimo trimestre, sul territorio di competenza.

Presente anche il consigliere dell’ente, Carmine Frunzo. Al termine dell’incontro, l’assessore Caputo ha ribadito al presidente Ciuccio che la Campania è in procinto di avviare un riassetto generale della normativa regionale in materia di Consorzi, che affronterà, in una visione organica, molte delle tematiche e delle progettazioni evidenziate.