Arti marziali: il cilentano Giuseppe De Francesco, pronto alla sfida con Paolo Anastasi

#IOSTOCONGIUSEPPEDEFRANCESCO è l’hashatag che sta spopolando sui social, per supportare l’agropolese Giuseppe De Francesco, che sabato 19 giugno gareggerà contro Paolo Anastasi.

L’incontro avverrà al Pala Tellene di Roma, a partire dalle ore 20:30 e sarà possibile assistere alla gara in diretta streaming.

Giuseppe ha 35 anni ed è un insegnante e lottatore professionista di arti marziali miste.

Nato ad Agropoli, ha trascorso l’adolescenza in Germania, fino all’età di 19 anni, quando ha deciso di tornare in Italia per amore delle proprie origini e proseguire la sua carriera professionale nella città natale.

Ha intrapreso l’attività sportiva nelle arti marziali proprio durante l’età adolescenziale, poiché ha colto fin da subito le potenzialità di crescita personale, educativa e soprattutto il senso di responsabilità e maturità che tale disciplina infonde.

In vista dei grandi eventi che la sua professione gli riserva, trascorre le sue giornate seguendo una sana alimentazione e allenandosi tutti i giorni, cercando di insegnare ogni giorno, ai ragazzi e ragazze che frequentano i suoi corsi, di mettere amore e passione in questo sport, in quanto ritiene che le arti marziali rappresentano una disciplina seria, che merita impegno, costanza e dedizione, per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Giuseppe l’evento di sabato è molto atteso in città, in tanti seguiranno la diretta streaming. Tu con quale stato d’animo entrerai in gabbia?

Sono entusiasta che la mia città mi seguirà, non avevo dubbi. Entrerò nell’ottagono con molta tranquillità. Sento di essermi allenato bene e mi ritengo in ottima forma. Ringrazio la promotion VENATOR FC, per avermi dato la possibilità di mettermi in gioco e ci tengo a ringraziare anche il mio sponsor CONVERGENZE S. P. A., che mi ha sostenuto in questa avventura.

Sabato sera, al di là della concentrazione necessaria, il tuo pensiero andrà per qualche istante al Cilento?

Beh, sicuramente! Tra l’altro avrò al mio fianco un pezzo del mio paese, perché a supportarmi durante il match, ci saranno il mio coach Marco Rizzo ed il mio sparring partner Francesco Eliseo.