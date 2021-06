Serie D girone I: saltano quattro gare in programma sabato

Martedi 15 giugno, con una nota pubblicata nel primo pomeriggio, la LND aveva reso noto lo slittamento di ben 5 gare in programma il giorno seguente nel girone I di Serie D. Il tutto a seguito al provvedimento della ASP di Ragusa che aveva richiesto la quarantena fiduciaria dei contatti stretti vista la positività di un calciatore del Marina di Ragusa. Oggi, vista la positività accertata del tesserato isolano, slittano altre quattro gare in programma questo sabato. La Gelbison sarà di scena regolarmente, non scenderà in campo invece ala Polisportiva Santa Maria. La stessa Lega Nazionale Dilettanti ha diramato a riguardo il seguente comunicato.



Serie D girone I: il programma della giornata numero 34

A seguito di provvedimento della ASP di Ragusa di quarantena fiduciaria dei contatti stretti, relativo alla positività di un calciatore della società MARINA DI RAGUSA, le seguenti gare in programma sabato 19 giugno p.v..

CITTA’ S. AGATA– ACR MESSINA

CITTANOVESE – S. MARIA CILENTO

MARINA DI RAGUSA– RENDE

F.C. MESSINA – ROCCELLA

sono rinviate a data da destinarsi.

Restano, invece, confermate per il 19 giugno p.v. le seguenti gare:

ROTONDA – DATTILO

CASTROVILLARI – LICATA

GELBISON VALLO D.LUCANIA – PATERNO’

CITTA’ DI ACIREALE – SAN LUCA

BIANCAVILLA – TROINA

A seguito di quanto sopra indicato la calendarizzazione delle gare di recupero della 33° e 34° giornata sarà programmata con Comunicato Ufficiale in pubblicazione il 21 giugno p.v..

Il comunicato del Marina di Ragusa

IL COVID ‘FERMA’ ANCORA IL CAMPIONATO DEL MARINA DI RAGUSA. A DATA DA DESTINARSI LE ULTIME DUE PARTITE CONTRO ACR MESSINA E RENDE .

A seguito della confermata positività al COVID-19 di un calciatore dell’ASD Marina di Ragusa, la LEGA ha deciso di rinviare a data da destinarsi le ultime due gare di campionato del Marina di Ragusa contro l’ACR Messina in trasferta e contro il Rende allo Stadio Aldo Campo di Ragusa. Intanto tutta la squadra è stata sottoposta in regime quarantena in attesa che l’Asp di Ragusa effettui i test molecolari a tutti nei prossimi giorni, non appena decorsi i termini clinici di incubazione ritenuti opportuni. Il calciatore positivo si trova in isolamento domiciliare e seguirà tutte le direttive dell’ente competente.