Sapri, tamponamento sul lungomare

Tanta paura ma fortunatamente nessuna grave conseguenza dopo un incidente stradale avvenuto questa sera intorno alle 19.00 sul lungomare di Sapri.

Una coppia di ragazzi di Villammare a bordo di uno scooter si è scontrata per cause ancora in via di accertamento con una BMW bianca, finendo rovinosamente in terra, all’altezza del noto Ristorante Tintobrace.

Tempestivamente sul posto è giunta anche l’ambulanza della Geo per prestare i primi soccorsi ai due ragazzi che fortunatamente avrebbero riscontrato solo qualche escoriazione e nessuna seria conseguenza.

Sul posto anche i vigli urbani per deviare il traffico in piazza Regina Elena e una pattuglia della radiomobile della locale compagnia dei Carabinieri per effettuare i rilievi del caso e per accertare la responsabilità del sinistro. La regolare circolazione è ripresa poco dopo.