Padula: torna la rassegna letteraria “LeggerMente, letture interpretate… in Certosa”

Dopo il successo della passata edizione torna LeggerMente – Letture interpretate… in Certosa, Estate 2021.

La rassegna letteraria è curata da La Cantina delle Arti e dall’Associazione Voltapagina, in piena collaborazione con il Comune di Padula, in particolare con l’Assessorato alla Cultura guidato da Filomena Chiappardo.

Venerdì 18 giugno, alle ore 21, presso la Corte della Spezieria della Certosa di San Lorenzo in Padula, si terrà il primo dei tre appuntamenti previsti, incentrato sulla lettura interpretata del romanzo breve “I pesci non chiudono gli occhi” di Erri De Luca. La rassegna proseguirà il 16 luglio con la lettura di alcuni racconti di Maurizio De Giovanni, tratti dalla raccolta “Le solitudini dell’anima”, per concludersi il 6 agosto con il racconto “L’amico ritrovato” di Fred Uhlman.

LeggerMente Estate è una rassegna di successo e originale nella formula, particolarmente gradita a chi ha voglia di riscoprire il piacere dell’ascolto di un buon libro, che rivive attraverso la coinvolgente lettura interpretata del maestro Enzo D’Arco nella magica atmosfera che la Certosa sa sempre regalare, arricchito dal confronto finale guidato sapientemente dalla professoressa e poetessa Paola D’Angelo.

Ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria per ottemperare alle norme previste per il distanziamento fisico.

Per informazioni e prenotazioni contattare i numeri 340/5656963 e 348/8631185.

