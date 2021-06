Alvano Bacchi apre il capitale di 3M a nuovi soci Sici Sgr e Next Holding

Alvano Bacchi, noto imprenditore umbro e Amministratore Delegato di 3M, ha aperto il capitale dell’azienda a nuovi soci con l’obiettivo di supportare la crescita per i prossimi cinque anni.

“Ora ho deciso di aprire il capitale – ha dichiarato Alvano Bacchi, socio di maggioranza e AD di 3M – perché il mercato dell’auto elettrica apre spazi di crescita importanti. L’alluminio troverà grande applicazione nel settore, sia nei componenti motore che nelle parti estetiche e nei telai, e noi vogliamo verticalizzarci per cogliere queste opportunità.”

I nuovi soci di 3M sono Sigi Sgr (Sviluppo imprese Centro Italia) e Next Holding e hanno acquisito il 36% dell’azienda. I due nuovi soci supporteranno il piano di sviluppo di Alvano Bacchi per i prossimi cinque anni, che contempla due versioni; una più “soft” che prevede cinque milioni di investimenti nei prossimi cinque anni con l’obiettivo di salire a un fatturato di 27-28 milioni; una versione più “hard” che punta invece a ricavi per 40 milioni.

Alvano Bacchi alla guida di 3M, dall’ingresso al successo nel mercato automotive

L’avventura di Alvano Bacchi in 3M inizia nel 2013 quando entra come socio di maggioranza dell’impresa e ne diviene poi Amministratore Delegato. Il suo animo innovativo porta all’immediato rinnovamento dell’azienda, intervenendo sugli impianti e affiancando una massiccia campagna di marketing per portare 3M a riacquistare spazio sul mercato della meccanica di pressofusione italiano e in seguito anche estero.

I primi successi riguardano la posizione di 3M sul mercato automotive italiano grazie agli interventi promossi da Alvano Bacchi, tra cui la realizzazione di un’isola automatizzata per la pressofusione di 2350 tons di potenza. Il nuovo AD spinge anche per la digitalizzazione degli impianti, integrando strumenti per il monitoraggio delle specifiche tecnico-qualitativo del prodotto, permettendo all’azienda di acquisire competenze di know-how avanzate e ottenendo in seguito la certificazione ISO TS 16949. Certificazione che consente a 3M la realizzazione di componenti per il mercato automotive, arrivando presto a connotarsi come punto di riferimento in Italia.

Ad oggi 3M produce infatti componenti in alluminio pressofuso del motore per Ferrari, Lamborghini e Maserati e più in generale è tra i principali fornitori dell’automotive di lusso.

Alvano Bacchi, biografia dell’Amministratore Delegato di 3M

Nato a Perugia, Alvano Bacchi è l’attuale Amministratore Delegato di 3M, in cui è entrato come socio di maggioranza nel 2013. Completa gli studi universitari nella città natale e in seguito intraprende la carriera militare raggiungendo il grado di istruttore presso la Scuola Allievi di Lecce.

In seguito Alvano Bacchi, a soli 27 anni, decide di dedicarsi al mercato immobiliare e la giusta sensibilità territoriale e lo spirito imprenditoriale gli consentono di diventare presto uno degli imprenditori più apprezzati della zona.

Oltre ai successi ottenuto alla guida di 3M, nel 2019 Alvano Bacchi acquisisce anche il Gruppo FOM Fonderie Tacconi e come nel caso precedente avvia una trasformazione dell’azienda riportandola ai vertici.