Tornano le “Vie del Mare”: fondi della Regione, da luglio il Metrò

Approvata in Giunta regionale la Delibera che avvia le procedure di selezione per l’individuazione delle imprese da incaricare per la prestazione dei servizi di linee di trasporto marittimo ad alta valenza turistica per le stagioni estive luglio–settembre 2021-2022, versante cilentano, flegreo e vesuviano, programmando 1,9 milioni di euro quale sovvenzione nei limiti massimi dell’80% del costo del servizio.

Il progetto, promosso dalla Giunta regionale, rappresenta un volano per fronteggiare e contenere la crisi economica, nonché una straordinaria occasione per rilanciare le bellezze dei territori della Campania, contribuendo contestualmente al miglioramento dell’accessibilità di determinate aree costiere attraverso un trasporto alternativo ed integrato con altri sistemi di trasporto pubblico, a supporto della mobilità dei turisti;

Le linee collegheranno oltre 27 località tra le più belle della Campania tra cui il Cilento.

Nei giorni scorsi la Regione, nel predisporre il bando, aveva già individuato linee, orari e prezzi.

I collegamenti da e per il Cilento

Tre i progetti di mobilità che interesseranno il versante Vesuviano, quello Flegreo e quello cilentano.

Dal Cilento previsti collegamenti tramite Metrò del Mare con i porti di Napoli, Salerno, Capri, Amalfi e Positano da Agropoli, San Marco di Castellabate, Acciaroli, Casal Velino, Pisciotta, Palinuro, Camerota, Sapri – Policastro.

I prezzi

La Regione ha già definito il piano tariffario cui l’armatore dovrà adeguarsi. Il servizio Metrò del Mare, lo scorso anno gestito da Alicost, sarà attivo da Luglio a Settembre.

Le vie del Mare (Metrò del Mare) le tariffe per il 2021