Torchiara: un’ordinanza per la prevenzione del rischio incendi

Il sindaco di Torchiara, Massimo Farro, ha firmato un’ordinanza in vista della stagione estiva per la pulizia di terreni incolti e per la prevenzione di incendi.

Nel periodo da ieri, 15 giugno 2021, al 15 ottobre 2021, su tutto il territorio comunale è fatto obbligo a tutti gli Enti e i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, ricadenti negli agglomerati urbani del territorio comunale, di aree verdi urbane incolte, ai proprietari di villette e agli amministratori di stabili con annesse aree a verde, ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, di provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia, a propria cura e spesa, dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade, mantenendo le condizioni tali da non accrescere il pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica e il pericolo di incendi.

Inoltre i proprietari ed affittuari di terreni dovranno provvedere correttamente alla rimozione dei rifiuti prodotti e di quant’altro possa essere veicolo di incendio per l’incolumità e l’igiene pubblica, con avvertenza che in caso di inosservanza l’Ente, senza indugio ed ulteriori provvedimenti, effettuerà d’ufficio, ed in danno dei trasgressori, la pulizia dei luoghi, mediante apposita ditta incaricata, con l’assistenza della Forza Pubblica per l’accesso alle proprietà. Durante il periodo compreso tra il 15 giugno 2021 ed il 15 ottobre 2021 è fatto divieto, infine, di accendere fuochi in prossimità dei cigli delle strade, ai limiti ed all’interno delle aree incolte ed in prossimità dei boschi.

Per i trasgressori multe da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.