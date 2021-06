Sanza covid free dopo tre mesi

Finalmente la comunità di Sanza è libera dal Covid. Con la certificazione dell’ultima guarigione, si conclude un periodo pesante e di grande apprensione per la comunità di Sanza. A dare l’annuncio che Sanza è Covid free il sindaco Vittorio Esposito.

“Siamo finalmente usciti da un incubo durato oltre tre mesi, la seconda ondata ha colpito infatti duramente la comunità arrivando a superare i 60 casi di positività – ha affermato il sindaco Esposito – la grande attenzione mostrata dai nostri concittadini ed il doveroso percorso di guarigione ci hanno portato finalmente al raggiungimento dell’obiettivo di liberare la comunità dal Covid. Ora però è necessario non abbassare il livello di attenzione; torniamo a vivere con la normalità che può esserci in questo periodo ma tutti, sempre, rispettosi delle regole e delle buone pratiche di contrasto alla diffusione del Covid“.

“Il mio invito va soprattutto ai più giovani: non perdiamo mai di vista l’idea che il Covid non è sconfitto – dice Esposito – Siamo nel mentre a buon punto con la campagna vaccinale e questo è certamente un fatto importante che sta contribuendo a mettere in sicurezza la salute dei nostri concittadini. A tutti coloro che sono stati colpiti dal Covid il nostro affettuoso abbraccio, dall’intera comunità. Ora è importante non commettere errori e leggerezze. L’attenzione deve essere massima nel poter contrastare, con i nostri comportamenti virtuosi la diffusione del Covid”.

“Infine – ha aggiunto il sindaco Esposito – è doveroso ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per dare il necessario supporto alla comunità: la Polizia Municipale, l’Arma dei carabinieri; i volontari della Protezione Civile; i volontari del Servizio Civile e tutti coloro che con il loro agire hanno contribuito a superare questa fase così complicata che noi tutti abbiamo vissuto. Ritorniamo a vivere ora ma con responsabilità” ha concluso il sindaco Esposito.