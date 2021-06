Progettazione comunitaria: due corsi di formazione a Capaccio Paestum

Il Forum dei Giovani di Capaccio Paestum ha annunciato l’apertura delle iscrizioni per la partecipazione a 2 corsi di formazione sulla progettazione comunitaria.



Il progetto, denominato “PAIDEIA”, è stato finanziato con il bando della Regione Campania “Giovani in Comune”, vinto dai ragazzi del Forum dei Giovani di Capaccio Paestum lo scorso anno.



Il progetto è dedicato a 60 ragazzi residenti a Capaccio Paestum di età compresa tra i 16 e i 34 anni.

I due corsi, di 40 ore ciascuno, saranno divisi per fascia d’età, uno destinato a target 16-25 anni compiuti, un altro a target 26-34 anni compiuti e si terranno in modalità online.



Il progetto sarà tenuto dall’ente di formazione accreditato Moby Dick ETS di Salerno. L’ente rilascerà attestato di partecipazione a fine corso.

Il corso è finalizzato alla formazione di esperti in Progettazione comunitaria, fornendo le nozioni fondamentali per orientarsi nell’ambito della programmazione e progettazione comunitaria 2021-2027. L’obiettivo è quello di migliorare la capacità di partecipazione, comprensione e successo ai bandi di finanziamento europei. Fornisce le competenze per impostare concretamente il lavoro per una proposta progettuale che abbia tutti gli elementi per essere vincente, valutata positivamente e finanziata.

Il corso è strutturato in cinque moduli:

I (10h) Team Building, finanziamenti diretti

II (10h) Project Cycle Management e Logical Framework Analysis

III (5h) Bandi, modulistica e procedure amministrative

IV (10h) Project Work

V (5h) Presentazione elaborati e consegna attestati



I soggetti interessati a partecipare dovranno far pervenire domanda di partecipazione (Modulo scaricabile nella sezione notizie del sito web del Comune) tramite apposito modello presso gli uffici del protocollo del Comune di Capaccio Paestum o tramite PEC: protocollo@pec.comune.capaccio.sa.it con oggetto: “Corso base in Progettazione Comunitaria di 40 ore” entro e non oltre il 23 Giugno 2021 alle ore 12:00 allegando al modulo Documento di riconoscimento in corso di validità.