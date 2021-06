Il Parco inaugura il nuovo Museo del Paesaggio e della Natura a Villa Matarazzo

Sabato 19 giugno 2021, alle ore 18.30, apre le porte il nuovo Museo del Paesaggio e della Natura a Villa Matarazzo del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni.

Realizzato in uno dei padiglioni presenti nel parco del Centro di Promozione Riserve Marine e del Paesaggio Mediterraneo in Villa Matarazzo in Santa Maria di Castellabate, il nuovo Museo si propone come un compendio delle risorse naturalistiche che il territorio del Parco offre ai suoi visitatori.

Il museo del Paesaggio e della Natura

Le tre sale che costituiscono il Museo rappresentano, mediante la realizzazione di diorami realistici e sistemi multimediali, i tre habitat caratteristici del Parco, fluviale e delle forre, montano carsico e dune costiere, nei quali, dosando multimedialità e interattività, viene immerso emotivamente il visitatore riuscendone a sollecitare tutti i 5 sensi.

Scenografie tridimensionali, modelli scientifici di specie animali e vegetali tra le più rappresentative degli ambienti del Parco, e rocce artificiali si alternano ad avanzatissimi dispositivi tecnologici rendendo la visita del museo un’esperienza immersiva senza precedenti.

Il Presidente Tommaso Pellegrino, dichiarandosi entusiasta per la realizzazione dell’opera, ha sottolineato come il nuovo Museo del Paesaggio e della Natura a Villa Matarazzo di Santa Maria di Castellabate si aggiunge all’elenco dei Centri Visita già attivi presso il Polo Museale del Centro Studi e Ricerche sulla Biodiversità di Vallo della Lucania e di come questi, nel loro insieme, rappresentano uno straordinario strumento di divulgazione e diffusione delle conoscenze scientifiche del territorio dell’Area Protetta, punto di riferimento innanzitutto per gli Istituti scolastici del Parco e dei loro allievi.

Nell’occasione saranno conferiti gli attestati ai giovani laureati risultati vincitori del Bando per il conferimento di n° 100 borse-premio finalizzate alla elaborazione di proposte progettuali nel campo dei fini istituzionali dell’Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni.

L’importo di ogni borsa-premio è pari 1.000 €, che verrà corrisposto in un’unica soluzione, tramite bonifico sulle coordinate fornite dai beneficiari.