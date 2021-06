Esami di terza media, intervista al dirigente Bruno Bonfrisco | VIDEO

Hanno preso il via ieri, 15 Giugno, gli esami della scuola secondaria di primo grado. Abbiamo incontrato il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Gino Rossi Vairo” di Agropoli, il professore Bruno Bonfrisco.

Nell’ultimo anno e mezzo, a causa del Covid, la scuola è stata duramente colpita, ha cambiato radicalmente modalità di insegnamento con l’introduzione della DAD, costringendo i ragazzi a modificare, completamente, il loro modo di socializzare e studiare.

Il Dirigente ci ha illustrato, in che modo si stanno svolgendo gli esami per il fine ciclo scolastico, quali sono le sensazioni che ha raccolto tra i ragazzi e quali sono state le difficoltà da affrontare in questo, difficile, anno scolastico.

Gli esami si stanno svolgendo, nel pieno rispetto, delle norme vigenti Covid, con distanziamento tra i banchi, gel e mascherine, cercando di rendere l’atmosfera più serena possibile per i ragazzi.