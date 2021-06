Santa Marina: inaugura lo Sportello Antiviolenza

Sarà inaugurato domani, mercoledì 16 giugno, alle ore 11.30 lo Sportello Antiviolenza, presso la Delegazione Comunale in via Duomo a Policastro Bussentino.

“Un’altra iniziativa importante- Ha Commentato il Sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato- Dopo la Ludoteca inaugurata la scorsa settimana, mercoledì inaugureremo uno Sportello Antiviolenza. Policastro sta diventando il centro dei servizi territoriali e questo è un servizio essenziale. Troppo spesso purtroppo le violenze non vengono denunciate, questo potrebbe essere un valido supporto per chi ha bisogno di aiuto e non sa a chi rivolgersi. Un supporto fondamentale per una società che vuole crescere. Colgo l’occasione-Continua Fortunato- per ringraziare il Piano di Zona S9, in particolare la Coordinatrice Gianfranca Di Luca, che si sta impegnando per offrire al territorio questi servizi essenziali, come Amministrazione siamo sempre pronti a collaborare, soprattutto per aiutare chi ha bisogno, per offrire solidarietà e vicinanza ai cittadini”.