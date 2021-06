Agropoli, l’Associazione Carabinieri a servizio della comunità

AGROPOLI. Il Comune, retto dal sindaco Adamo Coppola, ha stipulato una convenzione con la locale sezione dell’Associazione Nazionale carabinieri. L’intesa, proposta dal presidente, il tenente Antonio Chiarelli, si materializza attraverso l’impiego del “Gruppo di Fatto di Volontari” garantendo le attività di assistenza, osservazione e segnalazione compatibilmente alle attività delle istituzioni presenti.

Associazione carabinieri: le attività

L’associazione carabinieri dovrà occuparsi dell’assistenza durante le manifestazioni di carattere culturale, religioso o ricreativo, promosse e patrocinate dall’Amministrazione.

Non solo: fornirà assistenza in occasione di gravi incidenti e calamità naturali e collaborerà nei servizi di pubblica utilità con il Comando della Polizia Municipale previo comunicazione al Comando della Stazione dei Carabinieri territoriale.

I volontari dell’Associazione durante l’espletamento dell’attività saranno assicurati per gli eventuali infortuni, ma non riceveranno compensi, soltanto eventualmente dei rimborsi spese per gli acquisti del materiale.

La convenzione ha durata di cinque anni e si rinnova automaticamente entro sessanta giorni dalla scadenza.