Sala Consilina, grande partecipazione al premio Luigi Morello

Sabato mattina 12 giugno, presso la Libreria Mondadori BookStore di Sala Consilina si è svolta, con il rispetto delle norme di emergenza Covid-19, la cerimonia di premiazione dei vincitori del Premio in memoria di Luigi Morello. Alla cerimonia erano anche presenti la moglie di Luigi Morello, Enza e le figlie Tina e Francesca, oltre che il fratello Alessandro Morello, anche lui Vigile del Fuoco.

“…Si è scelto di dedicare l’iniziativa al compianto Comandante Luigi Morello, persona dalle indubbie qualità morali e dall’animo generoso, sempre a disposizione dei più deboli e degli indifesi anche in ragione del suo lavoro di Vigile del Fuoco di cui andava estremamente fiero. Il Premio istituito in sua memoria vuole stimolare i giovani a riflettere sul valore della vita, bene inestimabile, e su come un momento di distrazione, goliardia o superficialità possa mostrare tutta la sua fugacità…”,come ha sottolineato il presidente del Rotaract Salvatore Addesso in apertura della manifestazione della consegna dei premi.

I partecipanti al concorso sono stati diciotto, tra singoli e gruppi, divisi in due categorie, un video/spot della durata massima di 60-120 secondi, e una per testi scritti e disegni. Il concorso era riservato a tutti gli studenti del triennio delle scuole superiori del Vallo di Diano e Tanagro. I lavori digitali e gli elaborati scritti sono stati valutati e premiati da una giuria tecnica, sulla base dei seguenti criteri:

-Attinenza del tema (in termini di pertinenza con le indicazioni del bando e della traccia)

– Originalità (affrontare il tema in una chiave di lettura originale);

– Creatività (in termini di proposte e di idee future). Il tema di questa seconda edizione è stato “Sulla tua strada”.

Per la sezione video-spot, il Primo Premio è stato vinto dagli alunni di Terza e Quinta A IPSASR Agrario dell’IISS M.T.Cicerone di Sala Consilina (rappresentati per l’occasione dai giovanissimi Michele De Angelis e Chiara Anna De Ritis) con il video dal titolo “Sulla Tua Strada”. A premiarli sono stati gli amici del Rotaract Club Sala Consilina – Vallo Di Diano, diretto dal Presidente Adesso, il sindaco di Sala Consilina avv. Francesco Cavallone e il giornalista Giuseppe Geppino D’Amico in rappresentanza del Rotary distretto 2100. Il video della durata di 2 minuti ha coinvolto quasi tutto il triennio dello storico Istituto Agrario del Vallo di Diano, premiato perché rispondeva in pieno ai canoni del tema del bando, per il testo, le immagini e per la musica. Per la sezione testi scritti e disegni il premio ex equo è andato a Chiara Petrocellidi V C e Federica Biagia Rosciano della V B del Liceo Classico, ai vincitori è stato assegnato un buono libri da 150,00 euro, mentre a tutti gli altri partecipi al premio hanno ricevuto un attestato di partecipazione e una agenda.

Soddisfazione dei docenti per questo Premio ricevuto e in particolar modo dalla Dirigente Scolastica Prof. Antonella Vairo e delle Proff.sse Calicchio e Morena Antonella, docenti dell’Istituto Cicerone che a unisono hanno dichiarato “…siamo fieri e orgogliosi di questi ragazzi, per l’impegno mostrato, nonostante molteplici impegni scolastici di fini anno, hanno trovato anche il tempo di partecipare al concorso…”. Noi insieme Rotaract Club Sala Consilina vi diamo appuntamento alla terza edizione con tante nuove novità.