Oroscopo: Capricorno, un amore finisce e un altro sta sbocciando

Ariete

Dovrete rimandare tutti i progetti fatti nell’ultimo periodo. In amore non ci sono mai garanzie.

Toro

Cercate di spiegare bene il vostro punto di vista ai collaboratori. Un amore quasi inafferrabile.

Gemelli

Con astuzia volgerete a vostro vantaggio una situazione delicata. Rapporto d’amore vivace

Cancro

Giornata di lavoro intenso: organizzatevi bene se volete concludere. In amore evitate salti nel buio.

Leone

Per fare carriera non contate troppo sugli aiuti esterni. In amore avete paura di mettervi in gioco.

Vergine

Una proposta di collaborazione allettante ma troppo vaga. Complicate le vicende sentimentali.

Bilancia

Siete attenti osservatori: grosse qualità per farsi strada nel lavoro. Un amore altalenante.

Scorpione

Segnali molto positivi per la vostra attività professionale. In amore siete vincenti.

Sagittario

L’unico modo per non commettere errori è stare con i piedi per terra. Vivete un amore intenso.

Capricorno

Avete buone carte da giocare nella vostra attività. Un amore finisce, un altro sta sbocciando

Acquario

Approfittate del dinamismo per concludere ottime transazioni d’affari. Il partner merita fiducia.

Pesci

Andate avanti per la vostra strada senza preoccuparvi degli ostacoli In amore troppa turbolenza.