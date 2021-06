Il porto di Acciaroli apre a nuove idee: bando per assegnare sei locali

POLLICA. Hai una buona idea imprenditoriale e vorresti realizzarla in una splendida location? e se potessi farlo sul Porto di Acciaroli? Dopo l’adeguamento di alcuni spazi sono stati riaperti i termini per la presentazione di candidature in risposta all’avviso pubblico manifestazioni di interesse per la manifestazione di interesse per la concessione di immobili ad uso commerciale ubicati sul molo sopraflutto del Porto di Acciaroli.

Sono disponibili 6 lotti per attività di promozione di artigianato artistico locale, servizio di noleggio e altre attività. Per tutti è espressamente esclusa la possibilità di esercitare attività di somministrazione alimenti e bevande.

Il termine per la presentazione dei progetti è il 28 giugno ore 12.00. Qualora non siano assegnati tutti i locali si procederà a formulare graduatoria mensile secondo le istanze ricevute entro l’ultimo giorno di ciascun mese.