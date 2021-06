Giovani realtà musicali del Cilento: i Crosfader

Il prossimo inverno uscirà il loro primo album, completamente autoprodotto nel loro studio CFR MUSIC Lab. Sono i Crosfader, ovvero

Gianmarco Mazzeo (27 anni) e Pompeo di Matteo (33 anni), due cugini, provenienti da Santa Maria di Castellabate che, uniti dalla stessa passione per la musica, sono cresciuti in mezzo ai vinili.

Agli inizi degli anni 2000, è iniziato il loro viaggio attraverso il mondo della musica. Oggi, sono produttori, collezionisti di dischi e disc Jockey.

Attenti a non rimanere indietro con le sonorità, scavano fino in fondo, qualsiasi genere musicale, per rendere così, le loro serate imprevedibili e ricche di vibrazioni, sia vecchie che nuove.

Con la produzione vantano uscite discografiche di un certo livello, con etichette Italiane, Cilene, Americane.

Possessori di oltre 8000 vinili, cercano meticolosamente ogni disco da inserire nella loro collezione, perché secondo loro, ogni disco deve avere una storia e se qualcuno non ne ha una, la si crea.

Così ci fanno capire che per loro non è solo una passione, ma uno stile di vita: “Nessuno può rimanere da solo finché c’è la musica”, dicono.

Gianmarco Mazzeo e Pompeo Di Matteo sono anche membri e fondatori di “ASSUMMA SOUND”, progetto avviato con altri amici che portano in giro soprattutto per strada, cosi da renderlo accessibile a tutti e senza nessun vincolo. Il loro motto, infatti, è: “Fare la propria strada, credendo in ciò che si fa ed essere diversi senza la paura di essere giudicati”.