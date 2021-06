Furti nelle auto: ancora colpi ad Agropoli

AGROPOLI. Una passeggiata sul lungomare è costata cara ad una cittadina che durante il weekend è stata vittima dell’ennesimo furto posto in essere da ignoti. Aveva parcheggiato la sua auto nel parcheggio posto alle spalle del Lungomare San Marco, al suo ritorno ha trovato il finestrino distrutto. Uno o più malviventi, hanno danneggiato la vettura in sosta per provare a portare via oggetti eventualmente presenti al suo interno.

Furti nelle auto: nel weekend ennesimo caso

Un episodio che non è né unico né raro. Con l’approssimarsi della stagione estiva, infatti, i furti nelle auto si moltiplicano. Nessun tratto di costa è esente. Alcune settimane fa era accaduto nei pressi del Lido Venere, lungo la Litoranea, ma è la località Trentova quella dove i malviventi colpiscono di più, complice anche la grande affluenza di bagnanti.

Il problema dei furti nelle auto è risaputo. Alla fine della stagione estiva il numero di colpi denunciati è notevole.

La richiesta di interventi

Lo scorso anno, per limitare il problema dei furti nelle auto, l’amministrazione comunale promise interventi e l’installazione di un sistema di videosorveglianza. Ad oggi non solo le telecamere non sono state posizionate ma quelle presenti in zona risultano non funzionanti.