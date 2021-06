A Sala Consilina nasce il nuovo Forum dei Giovani

Dopo mesi di spannung, a Sala Consilina presso l’Auditorium Cappuccini, domenica 13 giugno si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Forum giovanile. Intense emozioni, tanti progetti in cantiere e gioiosi ringraziamenti verso tutti coloro che con responsabilità civica, attraverso il loro voto, hanno espresso fiducia e ottimismo verso gli eletti, i cui nominativi sono:

PALUMBO GHERARDO

SPINELLI GIADA MICHELANNA

CAVALLO CARMINE

DI SIA DONATO EMANUELE

CARROZZA ALESSANDRO GERMANO

FAZIO CARLOTTA

ORLACCHIO TERESA

ROFRANO FRANCESCO

ROFRANO MARTA

ESPOSITO VINCENZO

D’ARCO MARZIO

MAIO STEFANIA

PARRELLA ANTONIO

DI DOMENICO CHIARA

SPINELLI CHIARA

CIMMINO GIANLUIGI

PETRAZZUOLO ANTONELLA

LOVAGLIO FRANCESCO

Domenica 13 giugno, dunque, rappresenta una data simbolica che segna “un momento di passaggio da una fase embrionale ad un’altra in cui potremo realmente e concretamente utilizzare il Forum dei giovani per tentare di raggiungere quelli che sono i nostro obiettivi”, come ha dichiarato Di Sia, uno dei giovanissimi neoeletti. La presenza di giovanissimi che, con entusiasmo e voglia di fare, si sono messi in gioco per portare una ventata di cambiamento, è una grande dimostrazione di amore verso il proprio territorio. Attendendo nuove interessanti novità: in bocca al lupo a tutti!