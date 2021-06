Oroscopo: Acquario, più spazio ai sentimenti

Ariete

Cercate di contattare chi è in grado di aiutarvi a realizzare i vostri progetti. Sentimenti altalenanti.

Toro

Non lasciatevi disorientare dai contrattempi, fronteggiateli al meglio. Dall’amore vi aspettate troppo.

Gemelli

Interessanti e stimolanti collaborazioni vi verranno proposte in questi giorni. Bene il cuore.

Cancro

Complicazioni arrivate negli ultimi tempi verranno superate. Troppi interrogativi in amore.

Leone

Tutte le iniziative stanno maturando e il successo arriverà prima del previsto. Pazienza in amore.

Vergine

Se un progetto non vi convince soprassedete in attesa di chiarimenti. In amore potete dare molto.

Bilancia

In questo periodo dovrete affrontare diverse battaglie, ne varrà la pena. In amore siete vulnerabili

Scorpione

Nel lavoro fate un passo alla volta, senza mai indietreggiare. Chiarite un equivoco con il partner.

Sagittario

Non sarà facile rimediare agli errori commessi nel lavoro. Crisi passeggera in amore.

Capricorno

Prima di prendere iniziative di lavoro valutate rischi e prospettive. In amore via l’orgoglio.

Acquario

Prima di buttarvi in un’iniziativa di lavoro cercate alleati. Date più spazio ai sentimenti.

Pesci

Non avete bisogno di aiuti, ce le farete da soli senza problemi. Siate più arrendevoli con chi vi ama.