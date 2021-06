L’almanacco del 13 giugno 2021

E’ il 164° giorno dell’anno, 23ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 201 giorni.

Santi del giorno

Sant’Antonio di Padova (Sacerdote e Dottore della Chiesa)

Beata Marianna Biernacka (Martire)

San Ceteo (Peregrinus) di Amiterno (Vescovo)

San Fandila di Cordova (Martire)

San Ramberto (o Ragneberto, Martire)

San Salmodio (o Psalmodio, Eremita)

San Trifilio di Leucosia (Nicosia, Vescovo)

Sant’Aventino (Eremita)

Santa Felicola di Roma (Martire)

Etimologia

Antonio, come in Antonietta, suo diminutivo femminile, il suffisso “anto”, di derivazione sconosciuta – probabilmente etrusca-, è alla base dell’origine del latino “Antonius”, personale tra i più diffusi a Roma sia in età arcaica che classica.

Proverbio del giorno

Se marzo non marzeggia, giugno non festeggia.

Aforisma del giorno

Dotto è colui che sa che quello che conosce è insignificante confrontato a quello che non conosce (Hazrat Ali)

Accadde Oggi

313 – Editto di Milano

1983 – Primo veicolo a lasciare il sistema solare

Sei nato oggi?

La natura ti ha dotato di un carattere espansivo, affabile, allegro e simpatico. Hai molti amici e potrai contare su di un partner maturo e consapevole. Non è cosa da poco e non farti dunque turbare da chi, forse per invidia, ti giudica superficiale e sparge pettegolezzi sul tuo conto.

Celebrità nate in questo giorno

1888 – Fernando Pessoa

1944 – Ban Ki-moon

1946 – Ettore Andenna