Giornata mondiale dei donatori di sangue: anche nel Cilento si può donare

In occasione della Giornata Mondiale dei donatori di sangue, domani, lunedì 14 giugno, l’Associazione Donatori Volontari di Sangue del Cilento, presieduta dal dottore Antonio Casale, organizza tre postazioni per donare il sangue.

L’appuntamento è a Vallo della Lucania, a Sapri e a Roccadaspide dalle ore 8:00 in poi.

Il sangue è indispensabile e fondamentale per affrontare le emergenze del pronto soccorso, della chirurgia d’urgenza, delle rianimazioni, delle terapie intensive e per i pazienti che devono periodicamente effettuare trasfusioni di sangue o che sono affetti da anemia cronica.

La Giornata Mondiale del donatore di sangue è stata istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità a partire dal 14 giugno 2004. Il tema usato per quest’anno è “Il sangue sicuro salva vite” con lo slogan “Give blood and make the world a healthier place” (Dona sangue e rendi il mondo un posto più sano).

In questo modo si intende valorizzare il contributo che ogni singolo donatore può dare per migliorare l’accesso a sangue e prodotti sanguigni sicuri e di qualità, necessari in situazioni normali e di emergenza in tutte le comunità.

Tutti coloro che sono intenzionati a donare possono recarsi presso il centro trasfusionale dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, l’unità raccolta dell’ospedale “Immacolata” di Sapri e infine l’unità di raccolta dell’ospedale di Roccadaspide.



“Vieni a donare, salva una vita. Vi aspettiamo in tanti perché c’è sempre bisogno di sangue.” dichiara il dottor Casale.