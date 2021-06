Un progetto per la scuola dell’infanzia di Alfano

ALFANO. Il Comune di Alfano, retto dalla sindaca Elena Anna Gerardo, ha approvato il progetto di ristrutturazione della scuola per l’infanzia di via San Pietro.

L’Ente ha intenzione di sfruttare i fondi del Ministero dell’Interno destinati ai lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione e costruzione di questo tipo di edifici.

Costo dell’opera fissato, da quadro economico di spesa, in 1,570.000 euro. Di questa somma 990.000 euro serviranno all’esecuzione materiale dei lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza, mentre la restante parte riguarda gli esborsi per le spese tecniche generali ed il pagamento dell’IVA.

Ora si attende la risposta del Ministero. L’ intervento, in caso di placet, dovrà essere inserito nell’elenco triennale delle opere pubbliche.