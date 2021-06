Cilento, estate 2021 senza processioni. Intervista a don Carlo Pisani | VIDEO

AGROPOLI. Con l’approssimarsi dell’estate si moltiplicano le feste religiose nel Cilento. Appuntamenti che mescolano fede e tradizione. Nel 2020, a causa della pandemia, gran parte degli appuntamenti sono stati annullati o si sono svolti con notevoli limitazioni.

Purtroppo anche quest’anno sarà così e non sarà possibile partecipare alle processioni. Le parrocchie stanno comunque provando ad organizzare altre iniziative per provare ricreare la stessa atmosfera di sempre.

2021 senza processioni: intervista a Don Carlo Pisani

Abbiamo incontrato il parroco Don Carlo Pisani, che ci ha illustrato il piano per le feste patronali per questa estate 2021, come e in che modo si potranno celebrare le tradizionali festività, con una particolare attenzione alla festa per la Madonna di Costantinopoli, molto sentita dagli agropolesi.

La festività di Sant’Antonio

Don Carlo ha introdotto anche il programma per l’imminente festività di Sant’Antonio.

Il giorno 13 Giugno le Sante Messe si svolgeranno nei seguenti orari : 07.00-08.00-09.00-10.00; Ore 11.30 Celebrazioni delle prime Comunioni; ore 19.00 S.Messa vespertina.

Oggi, invece, la comunità di località Moio ha voluto organizzare una messa all’aperto, nel rispetto delle norme anticovid: volontari hanno ripulito un terreno nei pressi della baia di Trentova dove oggi, alle ore 19, si terrà la Santa Messa. A seguire la tradizionale benedizione di animali e trattori.