Casal Velino: con i fondi del Ministero sarà riqualificato l’asilo nido

Il Comune di Casal Velino ha approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi all’intervento di “Riqualificazione dell’asilo nido in Marina di Casal Velino”, dell’importo complessivo di € 198.928,02.

L’Ente cilentano ha deciso pertanto di partecipare ad un bando emanato dal Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’istruzione, per la presentazione delle richieste di contributo da parte degli enti locali per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei Comuni, destinati ad asili nido e a scuole dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia.

Casal Velino destinerà i fondi del Ministero per la riqualificazione dell’asilo nido; il Comune si impegnerà a cofinanziare l’intervento per la somma di € 10.000,00 qualora lo stesso risulterà finanziato.