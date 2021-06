Pertosa, con l’indennità dell’assessore libri per i bimbi della primaria

Si è svolto ieri mattina, giovedì 10 giugno, l’incontro con gli alunni e le alunne della Scuola Primaria di Pertosa, nel corso del quale sono stati donati ai bambini e alle bambine della scuola primaria il libro “Trotula, il sogno di una bambina”. L’iniziativa è stata realizzata su proposta dell’Assessora all’istruzione Francesca Caggiano che ha devoluto l’indennità di carica per l’acquisto dei libri.

E’ stata un’occasione per far conoscere ai piccoli alunni la storia di un’eroina del passato, d’origine salernitana, prima donna medico della storia. Presente all’incontro a scuola, in modalità online, una delle autrici, l’architetto Roberta Pastore, che ha illustrato il progetto culturale che ha ispirato il libro e la storia della vita di Trotula, dalla quale si traggono insegnamenti attuali e preziosi quali amicizia, solidarietà, fiducia in sé stessi e negli altri, amore per la natura e passione per la ricerca.

“Grazie ai bambini e alle bambine, che hanno accolto con entusiasmo questa iniziativa, e grazie alle insegnanti Teresina, Rosaria e Angela, che con grande sensibilità e passione sono un importante punto di riferimento culturale e personale per i nostri piccoli cittadini”, dicono da palazzo di città.

L’incontro è stato anche l’occasione per salutare i bambini dell’ultimo anno della primaria, che l’anno prossimo frequenteranno la scuola secondaria di I grado, e che hanno illustrato una loro bellissima presentazione in power point sugli obiettivi dell’Agenda 2030 e sullo sviluppo sostenibile.