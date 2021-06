Palinuro, somministrati circa mille vaccini in un giorno

CENTOLA. Nella giornata di ieri al Saut di Palinuro sono state somministrate altre mille dosi di vaccino anticovid tra Johnson & Johnson e Pfizer. Tutto si è svolto nella più completa sicurezza grazie ai gruppi di protezione civile “Menaica” con la presidente Maria Di Vece ed il gruppo “Lucano”. Sul posto anche gli uomini delle guardie ambientali e gli agenti della polizia municipale guidati dal comandante Giuseppe Corsaro.

Una giornata pesante per il personale medico e paramedico che hanno dovuto assistere un uomo in preda ad una forte crisi epilettica, non dovuta somministrazione del vaccino. L’uomo sembra non abbia informato i medici del suo stato di salute. Lo spiacevole inconveniente ha provocato rallentamenti all’attività di somministrazione.

Il malcapitato è stato trasportato all’ospedale dell’Immacolata di Sapri e per fortuna il suo stato di salute non desta preoccupazioni. Sul posto a sincerarsi delle condizioni di salute del giovane anche il sindaco Carmelo Stanziola.

Il centro vaccinale di Palinuro non è l’unico che procede a pieno ritmo. A Velina sono quasi quattromila i vaccinati dallo scorso aprile; 3200 i vaccinati a Castellabate, mentre Agropoli ha superato il 50% di vaccinati con la prima dose.