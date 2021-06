Open Day Canoa e Vela a Castellabate sabato 12 e domenica 13 giugno

Weekend all’insegna della canoa e della vela nell’area marina protetta di Santa Maria di Castellabate. Nozioni tecniche e pratiche, con uscita in mare, sono previste per i partecipanti all’iniziativa promossa dal Circolo Nautico Punta Tresino, le associazioni Castellabateavela e Arena-Amici del Mare, con il patrocinio delle Istituzioni locali. L’appuntamento è per domani (sabato 12 giugno) e domenica (13 giugno) dalle 9 alle 12.

Due giorni durante i quali i partecipanti potranno apprendere nozioni di base sulla canoa e sul kayak, sulla tecnica della pagaiata e sulla sicurezza in acqua. Stesso discorso sul mondo della vela, con le principali nozioni sullo sport in questione e suo comportamento da tenere in mare.

Non solo teoria, ma anche pratica per i partecipanti che avranno poi la possibilità, seguiti dagli istruttori del circolo e delle associazioni, di scendere in acqua e toccare con mano l’emozione di pagaiare o veleggiare in uno degli specchi d’acqua più belli della costa cilentana.

“È un modo per avvicinare le persone, soprattutto i più giovani, a queste discipline acquatiche – spiegano gli organizzatori – Sport che aiutano al benessere psico-fisico delle persone e che possono diventare anche una risorsa di lavoro in un territorio che vive essenzialmente di turismo balneare. Con queste due giornate, infine, apriamo di fatto la stagione estiva che ci auguriamo possa sancire la definitiva ripartenza post pandemia”

Scheduled Cilento Eventi